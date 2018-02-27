The Wall Street Journal: власти Нью-Йорка добиваются компенсации в 500 млн долларов от фармацевтических компаний

Газета также отмечает, что в 2016 году из-за злоупотребления опиоидными препаратами в городе погибли 1075 человек, а годом ранее — 753 человека.

Как заявила в интервью The Wall Street Journal заместитель мэра Нью-Йорка по вопросам здравоохранения и социальных служб Эрминь Паласио, 500 млн долларов — это консервативная оценка того, во что городской власти обходится опиоидный кризис. “Я называю эту оценку консервативной, так как она включает только те факторы, которые мы можем сразу учесть”, — отметила она. Ссылаясь на оценки городских властей, The Wall Street Journal отметила, что 355 млн долларов ушло на лечение в госпиталях, 20 млн долларов — на оказание специализированной помощи, 75 млн долларов — на программы лечения лиц, страдающих психическими расстройствами, 38 млн долларов — на другие медицинские цели, связанные с борьбой с наркоманией.

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах, однако единой стратегии для решения ситуации до сих пор не выработана. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принимать срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев умерли от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Дональд Трамп в прошлом году распорядился создать президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом в стране и 26 октября 2017 присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и борьбу с распространением наркотиков этой группы на черном рынке. Трамп тогда заявил, что “в прошлом году из-за передозировки умерли по меньшей мере 64 тыс. американцев”, и отметил, что от передозировок погибает больше людей, “чем в результате инцидентов с применением огнестрельного оружия и ДТП вместе взятых”.