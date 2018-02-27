The Wall Street Journal: власти Нью-Йорка добиваются компенсации в 500 млн долларов от фармацевтических компаний

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62882 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76746 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79474 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107273 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100363 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104540 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111520 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122788 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134300 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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The Wall Street Journal: власти Нью-Йорка добиваются компенсации в 500 млн долларов от фармацевтических компаний

The Wall Street Journal: власти Нью-Йорка добиваются компенсации в 500 млн долларов от фармацевтических компаний

Киев  •  УНН

 • 13021 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Власти Нью-Йорка будут требовать от компаний, производящих опиоидные препараты, компенсации в 500 млн долларов для покрытия расходов на лечение наркоманов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Газета также отмечает, что в 2016 году из-за злоупотребления опиоидными препаратами в городе погибли 1075 человек, а годом ранее — 753 человека.

Как заявила в интервью The Wall Street Journal заместитель мэра Нью-Йорка по вопросам здравоохранения и социальных служб Эрминь Паласио, 500 млн долларов — это консервативная оценка того, во что городской власти обходится опиоидный кризис. “Я называю эту оценку консервативной, так как она включает только те факторы, которые мы можем сразу учесть”, — отметила она. Ссылаясь на оценки городских властей, The Wall Street Journal отметила, что 355 млн долларов ушло на лечение в госпиталях, 20 млн долларов — на оказание специализированной помощи, 75 млн долларов — на программы лечения лиц, страдающих психическими расстройствами, 38 млн долларов — на другие медицинские цели, связанные с борьбой с наркоманией.

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах, однако единой стратегии для решения ситуации до сих пор не выработана. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принимать срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев умерли от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Дональд Трамп в прошлом году распорядился создать президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом в стране и 26 октября 2017 присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и борьбу с распространением наркотиков этой группы на черном рынке. Трамп тогда заявил, что “в прошлом году из-за передозировки умерли по меньшей мере 64 тыс. американцев”, и отметил, что от передозировок погибает больше людей, “чем в результате инцидентов с применением огнестрельного оружия и ДТП вместе взятых”.

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