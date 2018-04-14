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The Wall Street Journal: Трамп виступає за те, щоб при атаці по Сирії довелося "заплатити" РФ і Ірану

The Wall Street Journal: Трамп виступає за те, щоб при атаці по Сирії довелося "заплатити" РФ і Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час консультацій з найближчими помічниками виступає за масштабну атаку проти Сирії, при якій в якійсь формі було б завдано шкоду Росії і Ірану, проте Пентагон рекомендує американському лідерові проявити обережність. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал видання The Wall Street Journal.

Як наголошується в публікації, “Трамп закликає своїх військових радників погодитися на більш рішучий удар у відповідь по Сирії, ніж той, який вони вважають за доцільний”. Крім того, в матеріалі йдеться, що президент США “залишився незадоволений більш обмеженими варіантами, які йому до цих пір пропонували”.

“За словами співробітника Білого дому, на зустрічах з міністром оборони США Джеймсом Меттісом Трамп виступав за таку атаку, яка не тільки покарала б сирійський режим, а й змусила б заплатити двох її іноземних покровителів — Росію та Іран”, — відзначає газета.

“Він (Трамп) хоче, щоб Меттіс дещо розширив рамки”, — наводить видання слова джерела. “За словами офіційних осіб, Меттіс виступає проти, він відчуває занепокоєння з приводу того, що у адміністрації США немає більш широкої стратегії по Сирії і військові удари можуть спровокувати небезпечне зіткнення з Росією і Іраном”, — наголошується в матеріалі. За відомостями газети, протягом останніх двох днів у Пентагону були дві можливості завдати удару по Сирії в якості відплати за передбачувану хімічну атаку, проте Меттіс скасував їх.

У статті стверджується, що військові США, зокрема, розглядали кілька можливостей нанесення ударів, в тому числі в четвер вночі, проте Меттіс скасував їх, оскільки побоюється, що “що-небудь інше, ніж „демонстративна атака“, загрожує більш широкій ескалації , особливо з росіянами”.

Як констатує газета, Трамп намагається заручитися підтримкою держав-союзників. При цьому керівництво Пентагону “скептично ставиться” до більш рішучих варіантів, які пропонує президент США. Новий помічник Трампа з національної безпеки Джон Болтон, навпаки, виступає за потужний удар по Сирії, при якому були б частково паралізовані влада республіки, пошкоджена інфраструктура країни. Більш жорстку позицію в адміністрації дотримуються, крім Болтона, також постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі і виконуючий обов’язки держсекретаря, перший заступник глави дипломатичного відомства Джон Салліван.

Як повідомляв УНН, Сирія заявила, що захищатиметься від “нападу США”.

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