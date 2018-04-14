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The Wall Street Journal: Трамп выступает за то, чтобы при атаке по Сирии пришлось "заплатить" РФ и Ирану

The Wall Street Journal: Трамп выступает за то, чтобы при атаке по Сирии пришлось "заплатить" РФ и Ирану

Киев  •  УНН

 • 11112 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп во время консультаций с ближайшими помощниками выступает за масштабную атаку против Сирии, при которой в какой-то форме был бы нанесен ущерб России и Ирану, однако Пентагон рекомендует американскому лидеру проявить осторожность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал издания The Wall Street Journal.

Как отмечается в публикации, “Трамп призывает своих военных советников согласиться на более решительный удар по Сирии, чем тот, который они считают целесообразным”. Кроме того, в материале говорится, что президент США “остался недоволен более ограниченными вариантами, которые ему до сих пор предлагали”.

“По словам сотрудника Белого дома, на встречах с министром обороны США Джеймсом Мэттисом Трамп выступал за такую ​​атаку, которая не только наказала бы сирийский режим, но и заставила бы заплатить двух ее иностранных покровителей — Россию и Иран”, — отмечает газета.

“Он (Трамп) хочет, чтобы Мэттис несколько расширил рамки”, — приводит издание слова источника. “По словам официальных лиц, Мэттис выступает против, он испытывает беспокойство по поводу того, что в администрации США нет более широкой стратегии по Сирии и военные удары могут спровоцировать опасное столкновение с Россией и Ираном”, — отмечается в материале. По сведениям газеты, в течение последних двух дней у Пентагона были две возможности нанести удар по Сирии в качестве возмездия за предполагаемую химическую атаку, однако Мэттис отменил их.

В статье утверждается, что военные США, в частности, рассматривали несколько возможностей нанесения ударов, в том числе в четверг ночью, однако Мэттис отменил их, поскольку опасается, что “что-нибудь другое, чем „демонстративная атака“, грозит более широкой эскалации, особенно с россиянами”.

Как отмечает газета, Трамп пытается заручиться поддержкой государств-союзников. При этом руководство Пентагона “скептически относится” к более решительным вариантам, которые предлагает президент США. Новый помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, напротив, выступает за мощный удар по Сирии, при котором были бы частично парализованы власти республики, повреждена инфраструктура страны. Более жесткую позицию в администрации придерживаются, кроме Болтона, также постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и исполняющий обязанности госсекретаря, первый заместитель главы дипломатического ведомства Джон Салливан.

Как сообщал УНН, Сирия заявила, что будет защищаться от “нападения США”.

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