The Wall Street Journal: мер Нью-Йорка хоче витратити 500 тис. доларів на захист виборчої системи від хакерів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо планує витратити цього року 500 тис. доларів на захист виборчої системи міста від хакерських атак. Градоначальник вважає таку міру необхідною, поки триває розгляд з приводу можливого втручання РФ у вибори 2016 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Wall Street Journal.
“Мало що має більше значення, аніж захист наших виборів від тих, хто прагне підірвати нашу демократію”, — наводить видання слова мера. “Навички наших зарубіжних супротивників і баламутів у нашій власній країні вдосконалюються, тому ми повинні модернізувати свої плани захисту, щоб голосування проходило справедливо”, — додав Білл де Блазіо. Він має намір більш детально озвучити подробиці в своєму щорічному зверненні “Про стан у місті”, запланованому на вівторок у нью-йоркському районі Бруклін.
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Як раніше повідомляв УНН, російська хакерська група Fancy Bear намагалася викрасти дані близько 90 осіб, пов’язаних з секретними проектами в оборонному секторі Сполучених Штатів. Що остаточно було викрадене — невідомо, але хакери, очевидно, скористалися загальнонаціональною вразливістю в сфері безпеки — погано захищеною електронною поштою і практично повною відсутністю прямих повідомлень про це постраждалим.