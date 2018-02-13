The Wall Street Journal: мэр Нью-Йорка хочет потратить 500 тыс. Долларов на защиту избирательной системы от хакеров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио планирует потратить в этом году 500 тыс. долларов на защиту избирательной системы города от хакерских атак. Градоначальник считает такую меру необходимой, пока продолжается разбирательство по поводу возможного вмешательства РФ в выборы американского президента 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
“Мало что имеет большее значение, чем защита наших выборов от тех, кто стремится подорвать нашу демократию”, — приводит издание слова мэра. “Навыки наших зарубежных противников и смутьянов в нашей собственной стране совершенствуются, поэтому мы должны модернизировать свои планы защиты, чтобы голосование проходило справедливо”, — добавил Билл Де Блазио. Он намерен детально озвучить подробности в своем ежегодном обращении “О состоянии в городе”, запланированном на вторник в нью-йоркском районе Бруклин.
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Как ранее сообщал УНН, российская хакерская группа Fancy Bear пыталась похитить данные около 90 человек, связанных с секретными проектами в оборонном секторе США. Что окончательно было похищено — неизвестно, но хакеры, очевидно, воспользовались общенациональной уязвимостью в сфере безопасности — плохо защищенной электронной почтой и практически полным отсутствием прямых сообщений об этом пострадавшими.