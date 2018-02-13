The Wall Street Journal: мэр Нью-Йорка хочет потратить 500 тыс. Долларов на защиту избирательной системы от хакеров

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 83389 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 97486 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 99851 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112474 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102028 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105293 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112235 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117167 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122973 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134602 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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The Wall Street Journal: мэр Нью-Йорка хочет потратить 500 тыс. Долларов на защиту избирательной системы от хакеров

The Wall Street Journal: мэр Нью-Йорка хочет потратить 500 тыс. Долларов на защиту избирательной системы от хакеров

Киев  •  УНН

 • 7422 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио планирует потратить в этом году 500 тыс. долларов на защиту избирательной системы города от хакерских атак. Градоначальник считает такую ​​меру необходимой, пока продолжается разбирательство по поводу возможного вмешательства РФ в выборы американского президента 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

“Мало что имеет большее значение, чем защита наших выборов от тех, кто стремится подорвать нашу демократию”, — приводит издание слова мэра. “Навыки наших зарубежных противников и смутьянов в нашей собственной стране совершенствуются, поэтому мы должны модернизировать свои планы защиты, чтобы голосование проходило справедливо”, — добавил Билл Де Блазио. Он намерен детально озвучить подробности в своем ежегодном обращении “О состоянии в городе”, запланированном на вторник в нью-йоркском районе Бруклин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемого в хакерстве россиянина экстрадировали в США

Как ранее сообщал УНН, российская хакерская группа Fancy Bear пыталась похитить данные около 90 человек, связанных с секретными проектами в оборонном секторе США. Что окончательно было похищено — неизвестно, но хакеры, очевидно, воспользовались общенациональной уязвимостью в сфере безопасности — плохо защищенной электронной почтой и практически полным отсутствием прямых сообщений об этом пострадавшими.

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