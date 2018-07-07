The Times: Мей пригрозила звільнити Джонсона, якщо він спробує підірвати угоду щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла відправити у відставку главу МЗС Сполученого Королівства Бориса Джонсона, якщо він спробує послабити узгоджену її кабінетом колективну позицію щодо майбутніх переговорів з ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.
За даними видання, прем’єрка закликала правлячу консервативну партію об’єднатися і рухатися в напрямку до угоди зі Брюсселем.
Як пише The Times, Мей також направила консерваторам лист, в якому дала їм ясно зрозуміти, що міністри, які озвучать невдоволення її переговорним планом, будуть відправлені у відставку. “Поки ми опрацьовували нашу політику по Brexit, я дозволяла колегам по кабінету висловлювати свої індивідуальні погляди. Досягнення угоди за цією пропозицією означає, що тепер справи йдуть інакше і що колективна відповідальність повністю відновлена”, — наводить її слова видання.
Нагадаємо, в п’ятницю стало відомо, що в ході дискусій у заміській прем’єрської резиденції Чекерс британський кабінет міністрів погодив колективну позицію по майбутнім переговорам з ЄС. За підсумками засідання Тереза Мей оголосила, що Великобританія виступає за створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом після Brexit.