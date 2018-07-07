The Times: Мэй пригрозила уволить Джонсона, если он попытается подорвать соглашение по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала отправить в отставку главу МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона, если он попытается ослабить согласованную ее кабинетом коллективную позицию относительно будущих переговоров с ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.
По данным издания, премьер призвала правящую консервативную партию объединиться и двигаться в направлении к соглашению с Брюсселем.
Как пишет The Times, Мэй также направила консерваторам письмо, в котором дала им ясно понять, что министры, которые озвучат недовольство ее переговорным планом, будут отправлены в отставку. “Пока мы прорабатывали нашу политику по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету выражать свои индивидуальные взгляды. Достижение соглашения по этому предложению означает, что теперь дела обстоят иначе и коллективная ответственность полностью восстановлена”, - приводит ее слова издание.
Напомним, в пятницу стало известно, что в ходе дискуссий в загородной премьерской резиденции Чекерс британский кабинет министров согласовал коллективную позицию по будущим переговорам с ЕС. По итогам заседания Тереза Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit.