The Times: Мэй пригрозила уволить Джонсона, если он попытается подорвать соглашение по Brexit

По данным издания, премьер призвала правящую консервативную партию объединиться и двигаться в направлении к соглашению с Брюсселем.

Как пишет The Times, Мэй также направила консерваторам письмо, в котором дала им ясно понять, что министры, которые озвучат недовольство ее переговорным планом, будут отправлены в отставку. “Пока мы прорабатывали нашу политику по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету выражать свои индивидуальные взгляды. Достижение соглашения по этому предложению означает, что теперь дела обстоят иначе и коллективная ответственность полностью восстановлена”, - приводит ее слова издание.

Напомним, в пятницу стало известно, что в ходе дискуссий в загородной премьерской резиденции Чекерс британский кабинет министров согласовал коллективную позицию по будущим переговорам с ЕС. По итогам заседания Тереза ​​Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit.