The Telegraph: Тереза Мей наказала направити підводні човни на відстань ракетного удару по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей розпорядилася направити британські підводні човни на відстань ракетного удару по Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію видання The Telegraph.
Це відповідь Лондона на застосування хімічної зброї режимом Асада.
Зазначається, що Мей також позачергово скликала надзвичайне засідання міністрів удень 11 квітня для обговорення подальших дій Лондона у цьому питанні.
Раніше ВВС з посиланням на поінформовані джерела повідомляло, що Тереза Мей готова підтримати військові дії проти уряду в Сирії без попереднього схвалення британського парламенту.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови запросив прем’єр-міністра Великої Британії Терезу Мей відвідати Україну з офіційним візитом.