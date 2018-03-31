The New York Times: радники Трампа рекомендують йому посилити тиск на Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Помічники президента США Дональда Трампа рекомендують йому посилити тиск на Росію після висилки дипломатичних працівників РФ і прийняття аналогічних заходів з боку Москви. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The New York Times.
За даними видання, на тлі все погіршення відносин між Вашингтоном і Москвою в адміністрації США розглядають можливість введення додаткових санкцій проти РФ і прийняття інших жорстких заходів. Як зазначає газета, радники американського лідера намагаються переконати його в тому, що необхідно змінити його нинішній підхід щодо РФ на більш жорсткий.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держдеп США прокоментував “дзеркальні” дії Москви
Як повідомляє видання з посиланням на осіб в оточенні президента, Трамп останнім часом все більше переконується в небезпеці Росії, проте він все ще відмовляється особисто виступати з жорсткою риторикою щодо Москви, довіряючи це іншим представникам своєї адміністрації. Президент поки також не впевнений в тому, як далеко США слід заходити в тому, що стосується введення подальших заходів санкцій відносно РФ, пише NYT.
Як повідомляв УНН, 26 березня Президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 росіян зі Сполучених Штатів і закрив російське консульство в Сіетлі через отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля на початку цього місяця у Великій Британії. Ще 24 європейські країни, Австралія, Грузія і Канада також вирішили вислати дипломатів РФ (всього 63 особи). НАТО скоротила склад російської місії при організації з 30 до 20 осіб, а Євросоюз відкликав для консультацій свого посла в Москві. Приклад ЄС наслідували Болгарія, Люксембург, Мальта, Португалія та Словаччина (раніше Лондон вислав 23 дипломата РФ, Москва відповіла висилкою такого ж числа британських).
Нагадаємо, скоординована акція відбулася на тлі отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.