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The New York Times: советники Трампа рекомендуют ему усилить давление на Россию

The New York Times: советники Трампа рекомендуют ему усилить давление на Россию

Киев  •  УНН

 • 9784 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Помощники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему усилить давление на Россию после высылки дипломатических работников РФ и принятия аналогичных мер со стороны Москвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The New York Times.

Согласно данным издания, на фоне всё ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Москвой в администрации США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против РФ и принятия других жёстких мер. Как отмечает газета, советники американского лидера пытаются убедить его в том, что необходимо изменить его нынешний подход к РФ на более жесткий.

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Как сообщает издание со ссылкой на лица в окружении президента, Трамп в последнее время все больше убеждается в опасности России, однако он все ещё отказывается лично выступать с жесткой риторикой в ​​отношении Москвы, доверяя это другим представителям администрации. Президент пока также не уверен в том, как далеко США следует заходить в том, что касается введения дальнейших мероприятий санкций в отношении РФ, пишет NYT.

Как сообщал УНН, 26 марта Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 россиян из США и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипача в начале этого месяца в Великобритании. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве. Пример ЕС последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).

Напомним, скоординированная акция состоялась на фоне отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

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