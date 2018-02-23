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26 березня, 08:24 • 346747 перегляди

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The Guardian включила фото з України у список найкращих фото доби

The Guardian включила фото з України у список найкращих фото доби

Київ • УНН

 • 9965 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Британська газета The Guardian включила знімок з Києва до рейтингу кращих фото дня. Про це повідомляє УНН на добірку, опубліковану на сайті видання.

Фоторедактори Guardian опублікували найкращі фотографії з усього світу за 22 лютого.

“Київ, Україна. Українці відзначають четверту річницю кривавої революції, в якій загинули близько 130 осіб в столиці”, — йдеться у підписі до фотографії.

Як повідомляв УНН, у Санкт-Петербурзі біля будівлі генерального консульства України близько 10 людей вийшли на акцію до четвертої річниці Революції гідності.

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