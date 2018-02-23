The Guardian включила фото з України у список найкращих фото доби
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Британська газета The Guardian включила знімок з Києва до рейтингу кращих фото дня. Про це повідомляє УНН на добірку, опубліковану на сайті видання.
Фоторедактори Guardian опублікували найкращі фотографії з усього світу за 22 лютого.
“Київ, Україна. Українці відзначають четверту річницю кривавої революції, в якій загинули близько 130 осіб в столиці”, — йдеться у підписі до фотографії.
Як повідомляв УНН, у Санкт-Петербурзі біля будівлі генерального консульства України близько 10 людей вийшли на акцію до четвертої річниці Революції гідності.