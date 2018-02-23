The Guardian включила фото из Украины в список лучших фото суток
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Британская газета The Guardian включила снимок из Киева в рейтинг лучших фото дня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на подборку, опубликованную на сайте издания.
Фоторедакторы Guardian опубликовали лучшие фотографии со всего мира за 22 февраля.
“Киев, Украина. Украинцы отмечают четвертую годовщину кровавой революции, в которой погибли около 130 человек в столице”, — говорится в подписи к фотографии.
Как сообщал УНН, в Санкт-Петербурге у здания генерального консульства Украины около 10 человек вышли на акцию к четвертой годовщине Революции достоинства.