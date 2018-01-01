The Financial Times визнала Україну лідером в поліпшенні ділового клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Видання Financial Times визнало Україну першою серед всіх країн світу по поліпшенню ділового клімату з 2010 року. Про це написав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook, передає УНН.
Рейтинг будувався за показниками темпу розвитку.
У рейтингу Україна посідає перше місце - її клімат покращився на 24,21 пункти на тлі загального результату 63,9.
Після нашої країни в списку позначені Узбекистан (23,59), Білорусь (22,25). Росія знаходиться на 5-му рядку рейтингу.
У список увійшли навіть такі країни як Казахстан, Македонія, Польща, Сербія, Таджикистан, Молдова, Чехія, Словенія.
Як повідомляв УНН, Рейтинг кліматичної політики: Україна зайняла 20 місце за одним з показників.