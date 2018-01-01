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The Financial Times признала Украину лидером в улучшении делового климата

Киев • УНН

 • 17017 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Издание Financial Times признало Украину первой среди всех стран мира по улучшению делового климата с 2010 года. Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook, передает УНН.

The Financial Times признала Украину лидером в улучшении делового климата

Рейтинг строился по показателям темпа развития.

В рейтинге Украина занимает первое место - ее климат улучшился на 24,21 пункта на фоне общего результата 63,9.

После нашей страны в списке обозначены Узбекистан (23,59), Беларусь (22,25). Россия находится на 5-й строчке рейтинга.

В список вошли даже такие страны как Казахстан, Македония, Польша, Сербия, Таджикистан, Молдова, Чехия, Словения.

Как сообщал УНН, рейтинг климатической политики: Украина заняла 20 место по одному из показателей.

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