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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Tesla та ексклюзивні сумочки – як депутат Євгенія Кулеба конвертує київську екологію у гроші: фото, відео

Tesla та ексклюзивні сумочки – як депутат Євгенія Кулеба конвертує київську екологію у гроші: фото, відео

Київ • УНН

 • 194608 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Діяльність деяких депутатів Київської міськради показують, що боротьба нібито за екологію столиці може бути вельми прибутковою справою. До таких, можна сказати"екологів", належить, Євгенія Кулеба - депутат фракції "Слуга народу" в Київраді, секретар постійної комісії з питань екологічної політики, голова громадської організації "Місто-сад" і все ще офіційна дружина міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, передає УНН з посиланням на UBR.

Напередодні виборів восени 2020 року "Слуга народу" та її №1 у списку Євгена Кулеба обіцяли киянам мораторій на вирубку лісів та зелених насаджень: зробити питну воду в Києві чистою, вирішити проблеми стихійних звалищ шляхом будівництва екологічно безпечних станцій сортування, утилізації та переробки відходів, а також закрити в столиці всі екологічно небезпечні підприємства. Тим не менш, за майже два роки депутатської каденції нічого з обіцяного пані Кулеба не виконала.

Якщо подивитися на декларацію Євгенії Кулеби, за обидва роки депутатства вона так і залишилася "безсрібницею". Все майно записано на практично колишнього чоловіка, а у неї самої немає ні квартири, ні машини, ні цінностей. Але переглянувши її соцмережі журналісти підрахували, що загальна сума тільки одних брендових преміальних сумочок, з якими Кулеба позує на фото, 310 тисяч гривень.

На одній з фотографій Кулеба заряджає дорогий автомобіль Tesla, якого немає в декларації ні у неї, ні Дмитра Кулеби. У руках вона тримає сумочку Louis Vuitton вартістю 110 тисяч гривень. При цьому Євгенія одягнена в піжаму українського бренду Sleeper за 8633 гривні. На ще одній фотографії Кулеба позує в пальто бренду Josef за ціною понад тисячу євро.

Але справжня пристрасть Євгенії - сумочки. Найскромніша - Yves Saint Laurent за 359 євро. Є у депутата ще одна сумка того ж бренду, але дорожча - 2320 доларів. Також є CHANEL за 5 тисяч євро. А на фото, де вона бере участь в якійсь акції і тримає плакат з написом "Хай вже рослина буде мером", помічена сумка CHANEL за рекордні поки 5322 євро.

Ще п'ять років тому Євгенія одягалася вельми скромно, практично не носила прикрас. Сьогодні ж ситуація протилежна - і Кулеба хвалиться своїми нарядами прямо під час сесій міськради. Наприклад, коли її колеги по фракції на початку грудня 2021 року блокували трибуну, Кулеба фотографувала свої ноги в нових туфлях і "золотій" спідниці.

Бізнесом вона не займається, її чоловік працює на держслужбі. Звідки така розкіш? Як журналісти, закликаємо Національне агентство із запобігання корупції звернути увагу на невідповідність декларації Євгенії Кулеби та її способу життя.

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