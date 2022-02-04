Tesla и эксклюзивные сумочки – как депутат Евгения Кулеба конвертирует киевскую экологию в деньги: фото, видео

Накануне выборов осенью 2020 года "Слуга народа" и ее №1 в списке Евгения Кулеба обещали киевлянам мораторий на вырубку лесов и зеленых насаждений: сделать питьевую воду в Киеве чистой, решить проблемы стихийных свалок путем строительства экологически безопасных станций сортировки, утилизации и переработки отходов, а также закрыть в столице все экологически опасные предприятия. Тем не менее, за почти два года депутатской каденции ничего из обещанного госпожа Кулеба не выполнила.

Если посмотреть на декларацию Евгении Кулебы, за оба года депутатства она так и осталась "бессребреницей". Все имущество записано на практически бывшего мужа, а у нее самой нет ни квартиры, ни машины, ни ценностей. Но просмотрев ее соцсети журналисты подсчитали, что общая сумма только одних брендовых премиальных сумочек, с которыми Кулеба позирует на фото, 310 тысяч гривен.

На одной из фотографий Кулеба заряжает дорогой автомобиль Tesla, которого нет в декларации ни у нее, ни Дмитрия Кулебы. В руках она держит сумочку Louis Vuitton стоимостью 110 тысяч гривен. При этом Евгения одета в пижаму украинского бренда Sleeper за 8633 гривны. На еще одной фотографии Кулеба позирует в пальто бренда Josef по цене более тысячи евро.

Но настоящая страсть Евгении – сумочки. Самая скромная – Yves Saint Laurent за 359 евро. Есть у депутата еще одна сумка того же бренда, по подороже – 2320 долларов. Также имеется CHANEL за 5 тысяч евро. А на фото, где она участвует в какой-то акции и держит плакат с надписью "Хай вже рослина буде мером", замечена сумка CHANEL за рекордные пока 5322 евро.

Еще пять лет назад Евгения одевалась весьма скромно, практически не носила украшений. Сегодня же ситуация противоположная - и Кулеба хвастается своими нарядами прямо во время сессий горсовета. Например, когда ее коллеги по фракции в начале декабря 2021 года блокировали трибуну, Кулеба фотографировала свои ноги в новых туфлях и "золотой" юбке.

Бизнесом она не занимается, ее муж работает на госслужбе. Откуда такая роскошь? Как журналисты, призываем Национальное агентство по предотвращению коррупции обратить внимание на несоответствие декларации Евгении Кулебы и ее образа жизни.