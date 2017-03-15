Терористи "ДНР" заборонили діяльність фонду Р.Ахметова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Бойовики “ДНР” заявили, що заборонили діяльність благодійного фонду “Допоможемо” Ріната Ахметова, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Фонд Ріната Ахметова “Допоможемо” у ДНР заборонено,” — заявив ватажок донецьких сепаратистів Олександр Захарченко.
Заборона викликана нібито порушеннями умов зберігання гуманітарної допомоги фонду.
“В приміщеннях зберігання помічена підвищена вологість, цвіль і відсутність вентиляції,” — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Ватажок “ДНР” Олександр Захарченко наказав “МДБ” бойовиків виявляти на захоплених українських підприємствах працівників, які найбільш активно висловлюють невдоволення “націоналізацією”.