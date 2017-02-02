Терориста "ДНР" на Тернопільщині заочно засудили до 14 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. До 14 років позбавлення волі засудив Тернопільський міськрайонний суд, погодившись із позицією прокурора, заочно засудив 46-річного мешканця Тернопільщини за участь у терористичній організації. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
Процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні за ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації) здійснювалось прокуратурою Тернопільської області.
Державним обвинувачем доведено у суді, що наприкінці 2014 року житель Тернопільщини добровільно вступив до терористичної організації “ДНР”, де отримав зброю, військову форму із символікою “ДНР” та обрав собі позивний “Німсон”.
Упродовж 2015-2016 років він неодноразово брав участь у збройних сутичках із ЗС України, у тому числі у бойових діях поблизу села Нікішиного Шахтарського району, захоплення міста Дебальцевого та інших населених пунктів Донецької області, а також здійснював заходи щодо утримання займаних позицій.
Перебуваючи у складі військових підрозділів терористичної організації “ДНР” одержував щомісячне грошове забезпечення в сумі еквівалентній 15 тис. грн.
Вироком суду бойовика визнано винним у скоєнні злочину за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.