Террориста "ДНР" в Тернопольской области заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. К 14 годам лишения свободы Тернопольский горрайонный суд, согласившись с позицией прокурора, заочно приговорил 46-летнего жителя Тернопольской области за участие в террористической организации. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Процессуальное руководство и поддержание государственного обвинения в уголовном производстве по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации) осуществлялось прокуратурой Тернопольской области.
Государственным обвинителем доказано в суде, что в конце 2014 года житель Тернопольской области добровольно вступил в террористическую организацию "ДНР", где получил оружие, военную форму с символикой "ДНР" и выбрал себе позывной "Нимсон".
В течение 2015-2016 годов он неоднократно участвовал в вооруженных столкновениях с ВС Украины, в том числе в боевых действиях вблизи села Никишина Шахтерского района, захвате города Дебальцево и других населенных пунктов Донецкой области, а также осуществлял мероприятия по содержанию занимаемых позиций.
Находясь в составе военных подразделений террористической организации "ДНР" получал ежемесячное денежное обеспечение в сумме эквивалентной 15 тыс. грн.
Приговором суда боевика признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.