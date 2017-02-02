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Террориста "ДНР" в Тернопольской области заочно приговорили к 14 годам лишения свободы

Киев • УНН

 • 7961 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. К 14 годам лишения свободы Тернопольский горрайонный суд, согласившись с позицией прокурора, заочно приговорил 46-летнего жителя Тернопольской области за участие в террористической организации. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Террориста "ДНР" в Тернопольской области заочно приговорили к 14 годам лишения свободы

Процессуальное руководство и поддержание государственного обвинения в уголовном производстве по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации) осуществлялось прокуратурой Тернопольской области.

Государственным обвинителем доказано в суде, что в конце 2014 года житель Тернопольской области добровольно вступил в террористическую организацию "ДНР", где получил оружие, военную форму с символикой "ДНР" и выбрал себе позывной "Нимсон".

В течение 2015-2016 годов он неоднократно участвовал в вооруженных столкновениях с ВС Украины, в том числе в боевых действиях вблизи села Никишина Шахтерского района, захвате города Дебальцево и других населенных пунктов Донецкой области, а также осуществлял мероприятия по содержанию занимаемых позиций.

Находясь в составе военных подразделений террористической организации "ДНР" получал ежемесячное денежное обеспечение в сумме эквивалентной 15 тыс. грн.

Приговором суда боевика признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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