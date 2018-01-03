Терорист-смертник напав на мечеть в Нігерії, загинуло 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Терорист-смертник в середу здійснив напад на мечеть на північному сході Нігерії, в результаті якого загинуло щонайменше 11 осіб. Про це виданню Reuters повідомили джерела серед військових, свідків та працівників швидкої допомоги, передає УНН.
Бойовик підірвав себе у мечеті в місті Гамбору в північно-східному нігерійському штаті Борно, поблизу кордону з Камеруном, під час ранкової молитви. Про це виданню повідомили співробітник служби швидкої допомоги Алі Мустафа та місцевий житель Лаван Абба.
Зазначається, що атака носить характерні ознаки діяльності угрупування “Боко Харам” — групи джихадистів, яка часто використовує смертників, переважно — жінок та дівчат, для атак у громадських місцях з великою кількістю людей, таких як мечеті та ринки.
Як повідомляв УНН, у Нігерії під час збройного нападу загинули більше 20 прихожан церкви.