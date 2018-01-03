Террорист-смертник напал на мечеть в Нигерии, погибли 11 человек

Боевик подорвал себя в мечети в городе Гамбору в северо-восточном нигерийском штате Борно, возле границы с Камеруном, во время утренней молитвы. Об этом изданию сообщили сотрудник службы скорой помощи Али Мустафа и местный житель Лаван Абба.

Отмечается, что атака носит характерные признаки деятельности группировки "Боко Харам" - группы джихадистов, которая часто использует смертников, в основном - женщин и девушек, для атак в общественных местах с большим количеством людей, таких как мечети и рынки.

Как сообщал УНН, в Нигерии во время вооруженного нападения погибли более 20 прихожан церкви.