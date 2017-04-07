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Тернопільського прокурора І.Чайку відсторонили від посади

Тернопільського прокурора І.Чайку відсторонили від посади

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 7 квітня. УНН. Працівника прокуратури Тернопільської області Ігоря Чайку міський суд Рівного відсторонив від посади на час розслідування. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомила прес-секретар прокуратури Рівненської області Людмили Суржук.

“Прокуратура також оскаржила рішення цього суду про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки наполягає на триманні чоловіка під вартою”, — підкреслила вона.

Як повідомляв УНН, 1 квітня 2017 року в приватному будинку в м.Дубно знайдено мертвою з вогнепальними пораненнями 43-річну жінку-адвоката та тяжко пораненого її чоловіка — пенсіонера органів внутрішніх справ В’ячеслава Чайку. Останнього госпіталізовано до реанімаційного відділення районної лікарні.

Після проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлена причетність до цього тяжкого злочину 29-річного жителя Тернопільської області — працівника прокуратури цієї області, сина потерпілого І.Чайку. Останньому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Українські Національні Новини

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