Тернопільського прокурора І.Чайку відсторонили від посади

“Прокуратура також оскаржила рішення цього суду про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки наполягає на триманні чоловіка під вартою”, — підкреслила вона.

Як повідомляв УНН, 1 квітня 2017 року в приватному будинку в м.Дубно знайдено мертвою з вогнепальними пораненнями 43-річну жінку-адвоката та тяжко пораненого її чоловіка — пенсіонера органів внутрішніх справ В’ячеслава Чайку. Останнього госпіталізовано до реанімаційного відділення районної лікарні.

Після проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлена причетність до цього тяжкого злочину 29-річного жителя Тернопільської області — працівника прокуратури цієї області, сина потерпілого І.Чайку. Останньому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства.