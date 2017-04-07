Тернопольского прокурора И.Чайку отстранили от должности
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Работника прокуратуры Тернопольской области Игоря Чайку городской суд Ровно отстранил от должности на время расследования. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Ровенской области Людмилы Суржук.
“Прокуратура также обжаловала решение этого суда о применении к подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, поскольку настаивает на содержании мужчины под стражей”, — подчеркнула она.
Как сообщал УНН, 1 апреля в частном доме в Дубно найдена мертвой с огнестрельными ранениями 43-летняяя женщина-адвокат и тяжело раненный мужчина — пенсионер органов внутренних дел Вячеслав Чайка. Последний госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.
После проведения комплекса следственных (розыскных) действий установлена причастность к этому тяжкому преступлению 29-летнего жителя Тернопольской области — работника прокуратуры этой области, сына потерпевшего И.Чайки. Последнему сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства.