Тернопольского прокурора И.Чайку отстранили от должности

“Прокуратура также обжаловала решение этого суда о применении к подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, поскольку настаивает на содержании мужчины под стражей”, — подчеркнула она.

Как сообщал УНН, 1 апреля в частном доме в Дубно найдена мертвой с огнестрельными ранениями 43-летняяя женщина-адвокат и тяжело раненный мужчина — пенсионер органов внутренних дел Вячеслав Чайка. Последний госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

После проведения комплекса следственных (розыскных) действий установлена ​​причастность к этому тяжкому преступлению 29-летнего жителя Тернопольской области — работника прокуратуры этой области, сына потерпевшего И.Чайки. Последнему сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства.