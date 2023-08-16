Тернопільщина відзвітувала про завершення жнив. Результати перевершили минулорічні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Аграрії Тернопільської області повідомили про завершення збору ранніх зернових. На черзі ріпак, передає УНН з посиланням на ОВА.
Деталі
Аграрії Тернопільщини завершили збір ранніх зернових культур. Вже обмолотили 100% пшениці, ячменю та жита. Загальна врожайність становить 1,6 мільйона тонн. Це на понад 400 тисяч тонн більше, аніж минулого року.
Також вже вдалося зібрати 32% овочів.
Окрім того, аграрії краю закінчують збір ріпаку, на сьогодні обмолочено 92%. Ярий ячмінь зібрано на площі 59,2 тисячі гектара, що становить практично 97%.
Доповнення
За прогнозами Міністерства аграрної політики врожай зернових та олійних культур цього року очікується на рівні 76,7 млн тонн, що на 5% більше, ніж торік.