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Термомдернізація будинків дозволить зменшити комуналку на 20% - Г.Зубко

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Якщо мешканці будинку вирішать термомодернізувати будинок, то процес триватиме 1-2 місяці, і одразу після завершення через економію енергоносіїв рахунки за комунальні послуги для мешканців будинку буде зменшено на 20%. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, відвідавши ОСББ “Київенерго” у Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

“Якщо мешканці квартири платили за тепло 10 тисяч гривень на рік, то після термомодернізації вони платитимуть 8 тисяч. Економія на рахунках за тепло складе 2 тисячі гривень на рік або 166 гривень на місяць. Втім, перші п’ять років економія складатиме 116 гривень, оскільки 50 гривень потрібно буде щомісяця впродовж 5 років сплачувати за кредит (в цю суму входять і відсотки). За ці 5 років родина зекономить на комуналці 7 тисяч гривень, а з шостого року буде економити 2,4 тисячі щорічно”, — наголосив Г.Зубко.

Як повідомляв УНН, Г.Зубко розповів, що дозволить зекономити кошти на оплату тепла.

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