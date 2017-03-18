Термомдернізація будинків дозволить зменшити комуналку на 20% - Г.Зубко

“Якщо мешканці квартири платили за тепло 10 тисяч гривень на рік, то після термомодернізації вони платитимуть 8 тисяч. Економія на рахунках за тепло складе 2 тисячі гривень на рік або 166 гривень на місяць. Втім, перші п’ять років економія складатиме 116 гривень, оскільки 50 гривень потрібно буде щомісяця впродовж 5 років сплачувати за кредит (в цю суму входять і відсотки). За ці 5 років родина зекономить на комуналці 7 тисяч гривень, а з шостого року буде економити 2,4 тисячі щорічно”, — наголосив Г.Зубко.

Як повідомляв УНН, Г.Зубко розповів, що дозволить зекономити кошти на оплату тепла.