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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Термомодернизация домов позволит уменьшить коммуналку на 20% - Г.Зубко

Киев • УНН

 • 10338 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Если жители дома решат термомодернизировать дом, то процесс будет продолжаться 1-2 месяца, и сразу после завершения из-за экономии энергоносителей счета за коммунальные услуги для жильцов дома будут уменьшены на 20%. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, посетив ОСМД "Киевэнерго" в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Если жители квартиры платили за тепло 10 тыс. гривен в год, то после термомодернизации они будут платить 8 000. Экономия на счетах за тепло составит 2 000 гривен в год или 166 гривен в месяц. Впрочем, первые пять лет экономия составит 116 гривен, поскольку 50 гривен нужно будет ежемесячно в течение 5 лет платить за кредит (в эту сумму входят и проценты). За эти 5 лет семья сэкономит на коммуналке 7 000 гривен, а с шестого года будет экономить 2,4 тысячи ежегодно", - подчеркнул Г.Зубко.

Как сообщал УНН, Г.Зубко рассказал, что позволит сэкономить средства на оплату тепла.

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