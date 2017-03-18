Термомодернизация домов позволит уменьшить коммуналку на 20% - Г.Зубко

"Если жители квартиры платили за тепло 10 тыс. гривен в год, то после термомодернизации они будут платить 8 000. Экономия на счетах за тепло составит 2 000 гривен в год или 166 гривен в месяц. Впрочем, первые пять лет экономия составит 116 гривен, поскольку 50 гривен нужно будет ежемесячно в течение 5 лет платить за кредит (в эту сумму входят и проценты). За эти 5 лет семья сэкономит на коммуналке 7 000 гривен, а с шестого года будет экономить 2,4 тысячи ежегодно", - подчеркнул Г.Зубко.

Как сообщал УНН, Г.Зубко рассказал, что позволит сэкономить средства на оплату тепла.