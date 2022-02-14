Територіальна оборона стане головною темою позачергової сесії Одеської облради
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Одеська обласна рада проведе позачергову сесію, основним питанням якої буде фінансування територіальної оборони. Як передає УНН, депутати облради зберуться 15 лютого - відповідне розпорядження підписав голова Головного представницького органу регіону Григорій Діденко.
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Окрім питання фінансування територіальної оборони депутати обговорять питання бюджету, власності територіальних громад, а також депутатське звернення. На сесію запрошені керівники обласних управлінь поліції та СБУ, прокуратури, а також народні депутати. Крім того, мусується інформація про позачергові збори Одеської міської ради. Питанням зборів також стане військово-політична обстановка. Дата засідання муніципальних зборів поки уточнюється.