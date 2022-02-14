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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 58214 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Територіальна оборона стане головною темою позачергової сесії Одеської облради

Територіальна оборона стане головною темою позачергової сесії Одеської облради

Київ • УНН

 • 17393 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Одеська обласна рада проведе позачергову сесію, основним питанням якої буде фінансування територіальної оборони. Як передає УНН, депутати облради зберуться 15 лютого - відповідне розпорядження підписав голова Головного представницького органу регіону Григорій Діденко.

Деталі

Окрім питання фінансування територіальної оборони депутати обговорять питання бюджету, власності територіальних громад, а також депутатське звернення. На сесію запрошені керівники обласних управлінь поліції та СБУ, прокуратури, а також народні депутати. Крім того, мусується інформація про позачергові збори Одеської міської ради. Питанням зборів також стане військово-політична обстановка. Дата засідання муніципальних зборів поки уточнюється.

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