Територіальна оборона стане головною темою позачергової сесії Одеської облради

Деталі

Окрім питання фінансування територіальної оборони депутати обговорять питання бюджету, власності територіальних громад, а також депутатське звернення. На сесію запрошені керівники обласних управлінь поліції та СБУ, прокуратури, а також народні депутати. Крім того, мусується інформація про позачергові збори Одеської міської ради. Питанням зборів також стане військово-політична обстановка. Дата засідання муніципальних зборів поки уточнюється.