Территориальная оборона станет главной темой внеочередной сессии Одесского облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Одесский областной совет проведет внеочередную сессию, основным вопросом которой будет финансирование территориальной обороны. Как передает УНН, депутаты облсовета соберутся 15 февраля – соответствующее распоряжение подписал председатель главного представительного органа региона Григорий Диденко.
Детали
Кроме вопроса финансирования территориальной обороны депутаты обсудят вопросы бюджета, собственности территориальных общин, а также депутатское обращение. На сессию приглашены руководители областных управлений полиции и СБУ, прокуратуры, а также народные депутаты. Кроме того, муссируется информация о внеочередном собрании Одесского городского совета. Вопросом собрания также станет военно-политическая обстановка. Дата заседания муниципального собрания пока уточняется.