Территориальная оборона станет главной темой внеочередной сессии Одесского облсовета

Детали

Кроме вопроса финансирования территориальной обороны депутаты обсудят вопросы бюджета, собственности территориальных общин, а также депутатское обращение. На сессию приглашены руководители областных управлений полиции и СБУ, прокуратуры, а также народные депутаты. Кроме того, муссируется информация о внеочередном собрании Одесского городского совета. Вопросом собрания также станет военно-политическая обстановка. Дата заседания муниципального собрания пока уточняется.