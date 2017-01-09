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Теракти у світі напередодні та після свят мають певні елементи спланованості - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Терористичні дії напередодні та після свят, пов’язані з конфліктами в Сирії та Іраку і мають певні елементи спланованості, але теракт в Німеччині виокремлюється. Про це в ефірі “5 каналу” заявив експерт Ради зовнішньої політики “Українська призма” Олег Чабола, передає УНН.

“У терактах, що прокотилися різними країнами світу останнім часом є елементи спланованості, тому що люди, які вчиняли той чи інший терористичний акт, фактично, діяли не поодинці. Це не діяльність певної особи, а, скоріше, кола осіб чи навіть організацій, таких як „ІГІЛ“, „Аль-Каїда“, „Хамас“ чи, можливо, „Соколів свободи Курдистану“. Це не повний перелік організацій, які віднесені до терористичних”, — сказав він.

За словами експерта, теракти в Ніцці та Берліні схожі, бо у Франції це збільшило підтримку радикалів, й у Німеччині спостерігається відповідна тенденція.

О.Чабола розповів щодо протидії терористичним загрозам.

“В Німеччині уже зараз міністр внутрішніх справ та інші політики піднімають питання щодо розміщення на певних землях системи відеонагляду, інтелектуального відеоспостереження, коли йде не просто фіксування, а й розпізнавання і певним чином звертання уваги на певні номери”, — зазначив він.

На думку експерта, активізація терористичних організацій пов’язана з конфліктами в Сирії й Іраку, але теракт в Німеччині виокремлюється.

Українські Національні Новини

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