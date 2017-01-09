Теракты в мире накануне и после праздников имеют определенные элементы спланованости - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Террористические действия накануне и после праздников, связанные с конфликтами в Сирии и Ираке и имеют определенные элементы спланованости, но теракт в Германии выделяется. Об этом в эфире "5 канала" заявил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Олег Чабола, передает УНН.
"В терактах, прокатившихся по разным странам мира в последнее время есть элементы спланованости, потому что люди, которые совершали тот или иной террористический акт фактически действовали не в одиночку. Это не деятельность определенного лица, а, скорее, круга лиц или даже организаций, таких как "ИГИЛ", "Аль-Каида", "Хамас" или, возможно, "Соколов свободы Курдистана". Это не полный перечень организаций, отнесенных к террористическим ", - сказал он.
По словам эксперта, теракты в Ницце и Берлине похожи, потому что во Франции это увеличило поддержку радикалов, и в Германии наблюдается соответствующая тенденция.
О.Чабола рассказал о противодействии террористическим угрозам.
"В Германии уже сейчас министр внутренних дел и другие политики поднимают вопрос о размещении на определенных землях системы видеонаблюдения, интеллектуального видеонаблюдения, когда идет не просто фиксирование, но и распознавание и определенным образом обращения внимания на определенные номера", - отметил он.
По мнению эксперта, активизация террористических организаций связана с конфликтами в Сирии и Ираке, но теракт в Германии выделяется.