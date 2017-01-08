Теракт в Єрусалимі скоїв араб з ізраїльським посвідченням особи – посол
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. За кермом вантажівки, що наїхала на групу солдатів в Єрусалимі, був араб, який мав ізраїльське посвідчення особи. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко, передає УНН.
“За кермом автомобіля сидів араб, який мав ізраїльське посвідчення особи. Фактично це був великий Mercedes, який в’їхав у натовп військових, які виходили із автобуса. І орієнтовно 15 постраждалих і 4 загинуло на сьогоднішній день”, — зауважив посол.
За його словами, серед 15 постраждалих одна особа перебуває у вкрай тяжкому стані, інші обійшлися травмами середньої тяжкості та легкими тілесними ушкодженнями.
“Із тих, що загинули, всі військовослужбовці, троє дівчат і один хлопець орієнтовно 20 років”, — розповів посол.
За його словами, поліція не сумнівається, що це був умисний наїзд.
“Сумнівів (що це теракт — ред.) у поліції немає, тому що як тільки цей водій звернув на тротуар, то він прибавив газу і на великій швидкості влетів у натовп і фактично був зупинений тільки пострілами військових”, — додав Г.Надоленко.
Як повідомляв УНН, за попередніми даними, українців не виявлено серед постраждалих у теракті.
Нагадаємо, 8 січня вантажівка в'їхала у групу солдатів в Єрусалимі.