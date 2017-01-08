Теракт в Иерусалиме совершил араб с израильским удостоверением личности - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. За рулем грузовика, что наехал на группу солдат в Иерусалиме, был араб, который имел израильское удостоверение личности. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Государстве Израиль Геннадий Надоленко, передает УНН.
"За рулем автомобиля сидел араб, который имел израильское удостоверение личности. Фактически это был большой Mercedes, что въехал в толпу военных, которые выходили из автобуса. И ориентировочно 15 пострадавших и 4 погибли на сегодняшний день ", - отметил посол.
По его словам, среди 15 пострадавших один человек находится в крайне тяжелом состоянии, остальные обошлись травмами средней тяжести и легкими телесными повреждениями.
"Из тех, что погибли, все военнослужащие, трое девушек и один парень ориентировочно 20 лет", - рассказал посол.
По его словам, полиция не сомневается, что это был умышленный наезд.
"Сомнений (что это теракт - ред.) у полиции нет, потому что как только этот водитель повернул на тротуар, то он прибавил газа и на большой скорости влетел в толпу и фактически был остановлен только выстрелами военных", - добавил Г.Надоленко.
Как сообщал УНН, по предварительным данным, украинцев не обнаружено среди пострадавших в теракте.
Напомним, 8 января грузовик въехал в группу солдат в Иерусалиме.