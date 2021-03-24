Теракт у Пакистані: загинули 4 людей, серед них - дитина

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Зазначають, що транспорт парамілітарного угрупування “Пакистанський збір” постраждав від вибуху у районі Чаман, що межує з Афганістаном.Вибуховий пристрій було закладено у запаркованому поряд мотоциклі.

У результаті теракту загинули 4 людей, серед яких - дитина, ще 14 поранені. Кілька постраждалих перебувають у важкому стані.

Наразі поліція та члени безпекових служб відгородили територію й розпочали пошукову операцію для затримання зловмисників.

Нагадаємо

Нещодавно в результаті теракту в Ірані було вбито одну людину і виявлено трьох постраждалих. Також на території газового заводу венесуельської державної нафтогазової компанії PDVSA стався теракт.