Теракт у Пакистані: загинули 4 людей, серед них - дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Унаслідок вибуху у місті Чаман на південному заході Пакистану, загинуло четверо людей. Про це пише УНН з посиланням на Сіньхуа.
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Зазначають, що транспорт парамілітарного угрупування “Пакистанський збір” постраждав від вибуху у районі Чаман, що межує з Афганістаном.Вибуховий пристрій було закладено у запаркованому поряд мотоциклі.
У результаті теракту загинули 4 людей, серед яких - дитина, ще 14 поранені. Кілька постраждалих перебувають у важкому стані.
Наразі поліція та члени безпекових служб відгородили територію й розпочали пошукову операцію для затримання зловмисників.
Нагадаємо
Нещодавно в результаті теракту в Ірані було вбито одну людину і виявлено трьох постраждалих. Також на території газового заводу венесуельської державної нафтогазової компанії PDVSA стався теракт.