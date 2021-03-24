Теракт в Пакистане: погибли 4 человека, среди них - ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В результате взрыва в городе Чаман на юго-западе Пакистана, погибли четыре человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
Отмечают, что транспорт парамилитарной группировки “Пакистанский сбор” пострадал от взрыва в районе Чаман, граничащим с Афганистаном. Взрывное устройство было заложено в запаркованном рядом мотоцикле.
В результате теракта погибли 4 человека, среди которых — ребенок, еще 14 ранены. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Сейчас полиция и члены безопасности служб отгородили территорию и начали поисковую операцию по задержанию злоумышленников.
Напомним
Недавно в результате теракта в Иране был убит один человек и обнаружено трое пострадавших. Также на территории газового завода венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA произошел теракт.