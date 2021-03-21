На заводі венесуельської нафтогазової компанії стався теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Теракт стався на території газового заводу венесуельської державної нафтогазової компанії PDVSA, розташованого в місті Ель-Техеро в штаті Монагас. Про це міністр промисловості і національного виробництва Венесуели Тарек ель-Айссамі повідомив по телефону телеканалу Venezolana de Televisión, передає УНН.
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“Хочемо повідомити національному та міжнародному загалу про новий терористичний акт, спрямований проти нашої головної нафтової компанії, я говорю про PDVSA”, — сказав міністр.
Деталі
За його словами, теракт, що стався на ділянці газопроводу в місті Ель-Техеро, торкнувся операційний центр, що слугує газозаправним заводом.
Чиновник зазначив, що повідомлення про жертви поки не надходили.
Для відновлення інфраструктури після атаки на місце події прибули ремонтні бригади.
Що передувало
У другій половині січня президент Венесуели Ніколас Мадуро також заявляв про терористичну атаку на газопровід, контрольований державною компанією.
El ministro de Petróleo de #Venezuela, @TareckPSUV, denunció este sábado un atentado terrorista contra un gasoducto de la estatal a PDVSAhttps://t.co/p9hlW6hUIj— teleSUR TV (@teleSURtv) March 21, 2021