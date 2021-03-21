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На заводе венесуэльской нефтегазовой компании произошел теракт

На заводе венесуэльской нефтегазовой компании произошел теракт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Теракт произошел на территории газового завода венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, расположенного в городе Эль-Техеро в штате Монагас. Об этом министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек эль-Айссами сообщил по телефону телеканалу Venezolana de Televisión, передает УНН.

Цитата

“Хотим сообщить национальной и международной общественности о новом террористическом акте, направленном против нашей главной нефтяной компании, я говорю про PDVSA”, — сказал министр.

Детали

По его словам, теракт, произошедший на участке газопровода в городе Эль-Техеро, коснулся операционного центра, который служит газозаправочным заводом.

Чиновник отметил, что сообщения о жертвах пока не поступали.

Для восстановления инфраструктуры после атаки на место происшествия прибыли ремонтные бригады.

Что предшествовало

Во второй половине января президент Венесуэлы Николас Мадуро также заявлял о террористической атаке на газопровод, контролируемый государственной компанией.

El ministro de Petróleo de #Venezuela , @TareckPSUV , denunció este sábado un atentado terrorista contra un gasoducto de la estatal a PDVSA https://t.co/p9hlW6hUIj

— teleSUR TV (@teleSURtv) March 21, 2021

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