На заводе венесуэльской нефтегазовой компании произошел теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Теракт произошел на территории газового завода венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, расположенного в городе Эль-Техеро в штате Монагас. Об этом министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек эль-Айссами сообщил по телефону телеканалу Venezolana de Televisión, передает УНН.
Цитата
“Хотим сообщить национальной и международной общественности о новом террористическом акте, направленном против нашей главной нефтяной компании, я говорю про PDVSA”, — сказал министр.
Детали
По его словам, теракт, произошедший на участке газопровода в городе Эль-Техеро, коснулся операционного центра, который служит газозаправочным заводом.
Чиновник отметил, что сообщения о жертвах пока не поступали.
Для восстановления инфраструктуры после атаки на место происшествия прибыли ремонтные бригады.
Что предшествовало
Во второй половине января президент Венесуэлы Николас Мадуро также заявлял о террористической атаке на газопровод, контролируемый государственной компанией.
El ministro de Petróleo de #Venezuela , @TareckPSUV , denunció este sábado un atentado terrorista contra un gasoducto de la estatal a PDVSA https://t.co/p9hlW6hUIj— teleSUR TV (@teleSURtv) March 21, 2021