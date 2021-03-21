Теракт в Ірані: загинула 1 особа, 3 поранено

Деталі

В Ірані під час теракту сьогодні загинула одна особа та ще троє поранено. В повідомленні йдеться, що однією з постраждалих виявилась жінка. Деталей про подію наразі невідомо.

Цитата

“У заяві, опублікованій у неділю, бюро зв’язків з громадськістю Регіонального штабу Кудса Корпусу охорони ісламської революції (IRGC) повідомляє, що під час теракту, який стався в неділю о 9:30 за місцевим часом на одній з площ у Саравані в Сістан та Белуджистан, південний схід Ірану, 1 вбитий та ще 3 поранені”, — повідомляє Mehr.

Доповнення

У результаті теракту в Афганістані 8 осіб загинули, десятки поранено.