Теракт в Ірані: загинула 1 особа, 3 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В результаті теракту в Ірані вбито одну людину і виявлено трьох постраждалих. Про це повідомляє агентство Mehr News Agency, передає УНН.
Деталі
В Ірані під час теракту сьогодні загинула одна особа та ще троє поранено. В повідомленні йдеться, що однією з постраждалих виявилась жінка. Деталей про подію наразі невідомо.
Цитата
“У заяві, опублікованій у неділю, бюро зв’язків з громадськістю Регіонального штабу Кудса Корпусу охорони ісламської революції (IRGC) повідомляє, що під час теракту, який стався в неділю о 9:30 за місцевим часом на одній з площ у Саравані в Сістан та Белуджистан, південний схід Ірану, 1 вбитий та ще 3 поранені”, — повідомляє Mehr.
Доповнення
У результаті теракту в Афганістані 8 осіб загинули, десятки поранено.