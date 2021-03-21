Теракт в Иране: погиб 1 человек, 3 ранены

Детали

В Иране во время теракта сегодня погиб один человек и еще трое получили ранения. В сообщении говорится, что одной из пострадавших оказалась женщина. Деталей о происшествии пока что неизвестно.

Цитата

“В заявлении, опубликованном в воскресенье, бюро по связям с общественностью Регионального штаба Кудса Корпуса охраны исламской революции (IRGC) сообщает, что во время теракта, произошедшего в воскресенье в 9:30 по местному времени на одной из площадей в Сараване в Систан и Белуджистан, юго-восток Ирана, 1 убит и еще 3 ранены”, — сообщает Mehr.

Дополнение

В результате теракта в Афганистане 8 человек погибли, десятки получили ранения.