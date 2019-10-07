Теракт у харківському пабі “Стіна”: обвинувачена отримала 11 років позбавлення волі

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 6612 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 19813 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 35441 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 80995 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 61114 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 57411 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 275478 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 173256 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 141161 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141899 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.6м/с
36%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 50541 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 68141 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 63415 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 18332 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 33782 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 81015 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 275496 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 218503 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 333881 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 350988 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 1550 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 6162 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 5676 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 12309 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 68836 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Теракт у харківському пабі “Стіна”: обвинувачена отримала 11 років позбавлення волі

Київ • УНН

 • 12295 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Київський районний суд м. Харкова виніс вирок у справі про вибух у харківському пабі "Стіна", що стався у 2014 році. Обвинувачена 52-річна Марина Ковтун отримала 11 років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на повідомлення прокуратури Харківської області.

Теракт у харківському пабі “Стіна”: обвинувачена отримала 11 років позбавлення волі

"Вироком Київського районного суду м. Харкова 52-річну жінку, пособницю в організації теракту в харківському рок-пабі, визнано винною у скоєнні терористичного акту, придбанні і зберіганні зброї та боєприпасів. (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Як розповів процесуальний керівник у кримінальному провадженні Олег Максюк, її засудили до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, суд задовольнив цивільні позови потерпілих на суму понад півмільйона гривень.

За даними прокуратури, під час слідства з’ясувалося, що до скоєння теракту причетна громадянка України. Прокуратура довела в суді, що саме вона активувала та передала міну виконавцю, який і заніс її до пабу “Стіна”.

Окрім того, жінка незаконно зберігала в одному з гаражів у районі Павлового поля в м. Харкові цілий арсенал зброї та боєприпасів (гранати, детонатори, протипіхотні міни, розтяжки для мін, автомати, підствольний гранатомет та ін.). Зброю вона взяла на зберігання в жовтні 2014 року.

В судових дебатах прокурор вимагав для підсудної покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, вибух у пабі “Стіна” на вул. Римарській у Харкові стався 9 листопада 2014 року. Тоді тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 13 людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.35
Bitcoin
$82,908.70
S&P 500
$5,281.75
Tesla
$250.76
Газ TTF
$33.35
Золото
$3,240.50
Ethereum
$1,570.93