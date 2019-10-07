Теракт у харківському пабі “Стіна”: обвинувачена отримала 11 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Київський районний суд м. Харкова виніс вирок у справі про вибух у харківському пабі "Стіна", що стався у 2014 році. Обвинувачена 52-річна Марина Ковтун отримала 11 років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на повідомлення прокуратури Харківської області.
"Вироком Київського районного суду м. Харкова 52-річну жінку, пособницю в організації теракту в харківському рок-пабі, визнано винною у скоєнні терористичного акту, придбанні і зберіганні зброї та боєприпасів. (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Як розповів процесуальний керівник у кримінальному провадженні Олег Максюк, її засудили до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, суд задовольнив цивільні позови потерпілих на суму понад півмільйона гривень.
За даними прокуратури, під час слідства з’ясувалося, що до скоєння теракту причетна громадянка України. Прокуратура довела в суді, що саме вона активувала та передала міну виконавцю, який і заніс її до пабу “Стіна”.
Окрім того, жінка незаконно зберігала в одному з гаражів у районі Павлового поля в м. Харкові цілий арсенал зброї та боєприпасів (гранати, детонатори, протипіхотні міни, розтяжки для мін, автомати, підствольний гранатомет та ін.). Зброю вона взяла на зберігання в жовтні 2014 року.
В судових дебатах прокурор вимагав для підсудної покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.
Нагадаємо, вибух у пабі “Стіна” на вул. Римарській у Харкові стався 9 листопада 2014 року. Тоді тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 13 людей.