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Теракт в харьковском пабе "Стена": обвиняемая получила 11 лет лишения свободы

Киев • УНН

 • 12295 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Киевский районный суд г. Харькова вынес приговор по делу о взрыве в харьковском пабе "Стена", произошедшем в 2014 году. Обвиняемая 52-летняя Марина Ковтун получила 11 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры Харьковской области.

Теракт в харьковском пабе "Стена": обвиняемая получила 11 лет лишения свободы

"Приговором Киевского районного суда г. Харькова 52-летняя женщина, пособница в организации теракта в харьковском рок-пабе, признана виновной в совершении террористического акта, приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258 ; ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как рассказал процессуальный руководитель в уголовном производстве Олег Максюк, ее приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более полумиллиона гривен.

По данным прокуратуры, в ходе следствия выяснилось, что к совершению теракта причастна гражданка Украины. Прокуратура доказала в суде, что именно она активировала и передала мину исполнителю, который и занес ее в паб "Стена".

Кроме того, женщина незаконно хранила в одном из гаражей в районе Павлова поля в г. Харькове целый арсенал оружия и боеприпасов (гранаты, детонаторы, противопехотные мины, растяжки для мин, автоматы, подствольный гранатомет и др.). Оружие она взяла на хранение в октябре 2014 года.

В судебных прениях прокурор требовал для подсудимой наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Напомним, взрыв в пабе "Стена" на ул. Рымарской в Харькове произошел 9 ноября 2014 года. Тогда телесные повреждения различной степени тяжести получили 13 человек.

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