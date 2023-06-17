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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Теракт на Каховській ГЕС: нацпарки "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" поступово перетворюються на пустелю

Київ • УНН

 • 3465000 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Через терористичний акт росії на Каховській ГЕС такі нацпарки як «Великий Луг» та «Кам’янська Січ» поступово перетворюються на пустелю. Про це повідомив у Facebook міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, передає УНН.

Теракт на Каховській ГЕС: нацпарки "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" поступово перетворюються на пустелю

Деталі

За словами міністра, Держекоінспекція вже порахувала орієнтовні збитки для цих територій і вони колосальні. Для нацпарку «Великий Луг» понад 15 млрд гривень, «Кам’янська Січ» - понад 73 млрд гривень. Прогнозується, що площа суші на території цих парків збільшить на тисячі гектарів, практично вдвічі. У нацпарку «Великий Луг» - на понад 7 тисяч га, «Кам’янська Січ» - на 5,5 тисяч га.

"Парадокс, що коли сьогодні весь цивілізований світ відзначає День боротьби з опустелюванням та посухами та спрямовує зусилля проти цієї проблеми, ми говоримо про наслідки російського терору на українській землі. Світ не має права пробачити цей екологічний терор країні-агресору. Збройна агресія росіян – це не лише втрати тут і зараз. Це глобальні виклики для майбутніх поколінь", - зазначив Руслан Стрілець.

Додамо

Міністр відзначив, що нещодавно квітучі території та родючі ґрунти можуть перетворитися на пустелю. Це призведе до підвищення температур та поглибить кліматичну кризу. Збільшить ризик посух та екстремальних погодних явищ. Світ має розуміти, що такими діями країна-терорист нищить не лише Україну. Наслідки відчують усі. Агресор прирікає на голод цілі континенти. Адже від наших поставок залежить і життя людей в країнах Близького Сходу та Азії. А це близько 400 мільйонів людей.

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Щоб відновити ці території до природного стану, відтворити тваринний та рослинний світ підуть десятиріччя. Наші фахівці вже працюють над розробкою таких програм та заходів. Кожен на своєму місці робить те, що наближає Україну до Перемоги, резюмував Стрілець.

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