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Теракт на Каховской ГЭС: нацпарки "Большой Луг" и "Каменская Сечь" постепенно превращаются в пустыню

Киев • УНН

 • 3465000 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Из-за террористического акта россии на Каховской ГЭС такие нацпарки как «Большой Луг» и «Каменская Сечь» постепенно превращаются в пустыню. Об этом сообщил в Facebook министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, передает УНН.

Теракт на Каховской ГЭС: нацпарки "Большой Луг" и "Каменская Сечь" постепенно превращаются в пустыню

Детали

По словам министра, Госэкоинспекция уже посчитала ориентировочные убытки для этих территорий и они колоссальные. Для нацпарка «Большой Луг» более 15 млрд гривен, «Каменская Сечь» - более 73 млрд гривен. Прогнозируется, что площадь суши на территории этих парков увеличит на тысячи гектаров, практически вдвое. В нацпарке «Большой Луг» - на более 7 тысяч га, «Каменская Сечь» - на 5,5 тысяч га.

"Парадокс, что когда сегодня весь цивилизованный мир отмечает День борьбы с опустыниванием и засухами и направляет усилия против этой проблемы, мы говорим о последствиях российского террора на украинской земле. Мир не имеет права простить этот экологический террор стране-агрессору. Вооруженная агрессия россиян – это не только потери здесь и сейчас. Это глобальные вызовы для будущих поколений", - отметил Руслан Стрелец.

Добавим

Министр отметил, что недавно цветущие территории и плодородные почвы могут превратиться в пустыню. Это приведет к повышению температур и углубит климатический кризис. Увеличит риск засух и экстремальных погодных явлений. Мир должен понимать, что такими действиями страна-террорист уничтожает не только Украину. Последствия почувствуют все. Агрессор обрекает на голод целые континенты. Ведь от наших поставок зависит и жизнь людей в странах Ближнего Востока и Азии. А это около 400 миллионов человек.

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Чтобы восстановить эти территории до естественного состояния, воссоздать животный и растительный мир уйдут десятилетия. Наши специалисты уже работают над разработкой таких программ и мероприятий. Каждый на своем месте делает то, что приближает Украину к Победе, резюмировал Стрелец.

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