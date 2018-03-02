Тепловоз врізався у мікроавтобус у Чернівецькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Сьогодні на залізничному переїзді, локомотив зі сполученням “Вижниця-Чернівці” зіткнувся з іномаркою “Мерседес Віто”, під керуванням 65-річного місцевого жителя. На момент удару мікроавтобус намагався проскочити нерегульований переїзд, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУНП в Чернівецькій області.
За інформацією прес-служби, внаслідок автокатастрофи автомобіль отримав певні механічні ушкодження. Водії та пасажири транспортних засобів не постраждали.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жінку на санчатах збила насмерть автівка на Донеччині
Нагадаємо, через дорожньо-транспортну пригоду на Житомирській трасі за участю автобуса і маршрутного таксі госпіталізували трьох постраждалих.