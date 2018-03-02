Тепловоз врезался в микроавтобус в Черновицкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Сегодня на железнодорожном переезде локомотив с сообщением "Вижница-Черновцы" столкнулся с иномаркой "Мерседес Вито", под управлением 65-летнего местного жителя. На момент удара микроавтобус пытался проскочить нерегулируемый переезд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черновицкой области.
По информации пресс-службы, в результате автокатастрофы автомобиль получил некоторые механические повреждения. Водители и пассажиры транспортных средств не пострадали.
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Напомним, из-за дорожно-транспортного происшествия на Житомирской трассе с участием автобуса и маршрутного такси госпитализировали трех пострадавших.