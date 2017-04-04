Теплопостачання житлових будинків у Києві згорнули за три доби
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. На сьогоднішній ранок у столиці відключено від опалення всі житлові та адміністративні будинки столиці, передає УНН з посиланням на прес-службу "Київенерго".
"На сьогоднішній ранок Київенерго відключило від опалення всі житлові та адміністративні будинки столиці. Загалом від централізованого опалення відключено 90% столичних споживачів тепла", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, триває процес відключення об’єктів соціальної сфери – їх теплопостачання припиняється за індивідуальними заявками.
"На сьогоднішній ранок від централізованого опалення відключено 17% лікувальних закладів, 17% дитсадків та 34% шкіл", - додали у компанії.
Нагадаємо, опалювальний сезон 2016/2017 у столиці вирішили завершити з 1 квітня.