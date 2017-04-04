Теплоснабжение жилых домов в Киеве свернули за трое суток

"На сегодняшнее утро Киевэнерго отключило от отопления все жилые и административные здания столицы. Всего от централизованного отопления отключены 90% столичных потребителей тепла", - говорится в сообщении.

Как отмечается, продолжается процесс отключения объектов социальной сферы - их теплоснабжение прекращается по индивидуальным заявкам.

"На сегодняшнее утро от централизованного отопления отключены 17% лечебных учреждений, 17% детсадов и 34% школ", - добавили в компании.

Напомним, отопительный сезон 2016/2017 в столице решили завершить с 1 апреля.