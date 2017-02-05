Теплопостачання Авдіївки перевели з аварійного на стабільний режим
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Теплопостачання Авдїівки перевели з аварійного режиму на резервних генераторах на стабільний. Про це доповів Президенту України Петру Порошенку віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на сторінку у Facebook прес-секретаря Глави держави Святослава Цеголка.
“Теплопостачання Авдіївки з аварійного режиму на резервних генераторах перейшло на стабільний режим. У місті відновлено вуличне освітлення. — Доповів Президентові Віце-Прем’єр Зубко. Продовжуються роботи з переходу водопостачання на цілодобовий режим”, — написав С.Цеголко.
Як повідомляв УНН, 5 лютого в Авдіївці відновили електропостачання.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігалося загострення ситуації, її активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.