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Тенісистки Костюк і Козлова вийшли в основну сітку "Прем'єру" в Мадриді

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Обидві представниці України успішно подолали фінальний бар’єр кваліфікаційного тенісного турніру категорії “Прем’єр” в Мадриді з призовим фондом 7 млн. євро, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.

В фіналі кваліфікації супертурніру Катерина Козлова в двох сетах обіграла Альону Большову з Іспанії — 6:3, 6:3.

Марта Костюк здобула перемогу в трьох сетах над румункою Іріною Баре — 7:5, 3:6, 6:2.

Таким чином Костюк і Козлова доєдналася до трьох співвітчизниць, які пройшли в основу сітку: Еліни Світоліної, Лесі Цуренко та Даяни Ястремської.

Додамо, у першому колі основи Козлова змагатиметься з 42 ракеткою світу китаянкою Чжан Шуай, а Костюк протистоятиме інші переможниці відбору — чешці Крістіні Плішковій (85 в WTA).

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