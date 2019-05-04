Тенісистки Костюк і Козлова вийшли в основну сітку "Прем'єру" в Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Обидві представниці України успішно подолали фінальний бар’єр кваліфікаційного тенісного турніру категорії “Прем’єр” в Мадриді з призовим фондом 7 млн. євро, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
В фіналі кваліфікації супертурніру Катерина Козлова в двох сетах обіграла Альону Большову з Іспанії — 6:3, 6:3.
Марта Костюк здобула перемогу в трьох сетах над румункою Іріною Баре — 7:5, 3:6, 6:2.
Таким чином Костюк і Козлова доєдналася до трьох співвітчизниць, які пройшли в основу сітку: Еліни Світоліної, Лесі Цуренко та Даяни Ястремської.
Додамо, у першому колі основи Козлова змагатиметься з 42 ракеткою світу китаянкою Чжан Шуай, а Костюк протистоятиме інші переможниці відбору — чешці Крістіні Плішковій (85 в WTA).