Теннисистки Костюк и Козлова вышли в основную сетку "Премьеру" в Мадриде

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 73022 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100111 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102976 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104719 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128314 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112842 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138609 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144780 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130213 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130284 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Теннисистки Костюк и Козлова вышли в основную сетку "Премьеру" в Мадриде

Теннисистки Костюк и Козлова вышли в основную сетку "Премьеру" в Мадриде

Киев  •  УНН

 • 8107 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Обе представительницы Украины успешно преодолели финальный барьер квалификационного теннисного турнира категории “Премьер” в Мадриде с призовым фондом 7 млн. евро, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

В финале квалификации супертурнира Екатерина Козлова в двух сетах обыграла Алену Большову из Испании — 6:3, 6:3.

Марта Костюк одержала победу в трех сетах над румынкой Ириной Баре — 7:5, 3:6, 6:2.

Таким образом Костюк и Козлова присоединилась к трем соотечественницам, которые прошли в основную сетку: Элина Свитолина, Леси Цуренко и Дайаны Ястремской.

Добавим, в первом круге основы Козлова соревноваться с 42 ракеткой мира китаянкой Чжан Шуай, а Костюк будет противостоять другой победительнице отбора — чешке Кристине Плишковой (85 в WTA).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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