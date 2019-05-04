Теннисистки Костюк и Козлова вышли в основную сетку "Премьеру" в Мадриде
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Обе представительницы Украины успешно преодолели финальный барьер квалификационного теннисного турнира категории “Премьер” в Мадриде с призовым фондом 7 млн. евро, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
В финале квалификации супертурнира Екатерина Козлова в двух сетах обыграла Алену Большову из Испании — 6:3, 6:3.
Марта Костюк одержала победу в трех сетах над румынкой Ириной Баре — 7:5, 3:6, 6:2.
Таким образом Костюк и Козлова присоединилась к трем соотечественницам, которые прошли в основную сетку: Элина Свитолина, Леси Цуренко и Дайаны Ястремской.
Добавим, в первом круге основы Козлова соревноваться с 42 ракеткой мира китаянкой Чжан Шуай, а Костюк будет противостоять другой победительнице отбора — чешке Кристине Плишковой (85 в WTA).