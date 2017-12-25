Тенісистка з України виграла п'ятий одиночний титул в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. 18-річна українська тенісистка Марина Чернишова стала переможницею турніру ITF з призовим фондом 15 тис. дол., що проходив в Анталії (Туреччина), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У фіналі харків'янка, посіяна під третім номером, обіграла Аліну Силич з Росії – 6:0, 6:7 (10), 6:1.
Для Чернишової цей одиночний титул ITF став п'ятим виграним у цьому році і в професійній кар'єрі спортсменки.
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Відзначимо, що наша землячка виграла турніри в Шимкент, Івано-Франківську - і три (за п'ять тижнів) - в Анталії.
Як повідомляв УНН, Чернишова виграла до цього 5-ть титулів за рік в рамках парних розрядів.